Tunisie: Entre revanche et confirmation

Etoile du Sahel-Espérance de Tunis aura un parfum de revanche. Le palais des sports de Radès va vibrer ce soir, surtout que la présence des supporters des deux camps est autorisée. Le match sera serré comme d'habitude et pourrait être scellé dans les dernières minutes. Cela s'est toujours vérifié dans ce classique de la compétition.

Le rôle des défenses et des portiers

On ne peut pas parler d'avantage psychologique pour l'Etoile qui a battu l'Espérance samedi dernier en championnat. Aujourd'hui, ce sera un autre match, différent de celui du week-end dernier. La victoire sera dans le camp de l'équipe dont les joueurs se maîtriseront jusqu'au dernier coup de sifflet des arbitres et qui feront preuve de la meilleure concentration, soixante minutes durant. Dans le cas d'espèce, les «Sang et Or» n'ont certainement pas dit leur dernier mot et tiennent à prendre leur revanche. Ça promet!

On ne peut pas dire aussi que sur le papier l'Etoile est supérieure à l'Espérance ou l'inverse. Une finale de coupe est totalement différente d'un match de championnat. La motivation vient d'elle-même et sur ce plan, les deux équipes partent sur un pied d'égalité. Les Etoilés ne doivent surtout pas tomber dans l'euphorie mais oublier plutôt le dernier match à Sousse. Toutefois, il y a des critères qui peuvent donner la victoire à l'Etoile ou à l'Espérance. Le rôle des défenses sera primordial, tout comme celui des gardiens de but. Les quatre portiers en question sont de niveau sensiblement égal.

Ceux de l'Etoile, Mohamed Sfar et Majed Hamza, ont été déterminants le week-end dernier face à l'Espérance. Les deux remparts de l'équipe du Sahel peuvent être des atouts pour leurs coéquipiers s'ils sont en forme bien entendu. Le même raisonnement s'applique aux gardiens de but de l'Espérance, Driss Drissi et Amine Bédoui. Signalons que Bédoui a l'avantage de connaître les joueurs de l'Etoile puisqu'il portait la casaque étoilée la saison écoulée. Quoi qu'il en soit, tout pronostic reste difficile à faire. Ce que l'on souhaite maintenant, c'est que le match se déroule dans les meilleures conditions aussi bien sur le terrain que dans les gradins, la réputation du handball national étant en jeu. Et que le meilleur gagne!

Programme

Palais des sports de Radès

22h30 : Espérance S. Tunis-Etoile S. Sahel