Tunisie: Amina Srarfi célèbre les saintes patronnes de Tunisie - «Lella», les voix des femmes

Ce spectacle, conçu par le metteur en scène Hafedh Khalifa, célèbre les saintes patronnes de Tunisie, femmes savantes et mécènes en traçant un parcours musical qui brasse le territoire tunisien du nord au sud et ce vaste patrimoine oral et immatériel qu'est le chant soufi.

Sous la forme d'une «Hadhra de femmes», des voix chanteront les louanges de ces femmes dont la mémoire populaire garde un précieux souvenir. Nous parlons entre autres de Saida Manoubia, Om Ezzine Jammalya, Lella Arbia...

Participe à ce spectacle Nabiha Karawli qui s'est inspirée du chant Aissaoui et Kadri, spécifique aux hommes pour en créer une version féminine qui lui est propre. La comédienne Leïla Chebbi sera le fil conducteur du spectacle et campera le rôle de la narratrice qui contera la geste de ces femmes soufies, outre les neuf danseurs et trois interprètes de la troupe «El Azifet».Pour ce spectacle, Amina Srarfi a fait appel à des «maddahat» connues dans le milieu soufi de Tunis, Bizerte et Djerba : Mamia Karoui, Samira Lajimi et Hanene Keswa. Quant aux costumes, ils seront signés par la créatrice Fatma Ben Abdallah, et la scène sera agrémentée par les calligraphies du grand maître Nja Mahdaoui.