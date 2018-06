Sénégal: Prise en charge des personnes démunies - Plus de 350 demandes satisfaites à Yoff

De son côté, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a salué la politique du chef l'Etat à travers l'Acte 3 de la décentralisation qui lui a permis d'avoir plus de ressources dans la commune de Yoff. « J'ai dit (au bureau municipal), tant que le budget le permet et la véracité de la maladie établie, il faut satisfaire toutes les demandes », a-t-il répété devant l'assistance. D'ailleurs, la gestion efficace de la mairie, à l'image des entreprises du secteur privé, lui permet de citer Yoff commune en exemple.

Le premier adjoint au maire, Abdou Nar Mbengue, a tenu à rappeler que les aides ont augmenté, pour cette année 2018, car elles sont passées de plus de 8 millions en 2014 à 45.725.000 FCfa. « Toutes les demandes ont été satisfaites par le maire de Yoff qui ne cesse d'assister et de soulager les populations », s'est-il félicité.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.