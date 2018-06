Sénégal: Prise en charge des étudiants - Le Président Macky Sall opère une véritable révolution

C'est un truisme de dire que les étudiants méritent toute l'attention de notre République. Les temples du savoir que constituent nos universités sont des lieux de bouillonnement intellectuel qui fait la fierté de notre nation.

Pour la prise en charge des conditions d'études de nos jeunes frères et sœurs, le chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur Macky Sall, a opéré une véritable révolution qui donne une nouvelle dimension aux efforts déjà consentis depuis 2012. Ainsi l'ampleur des mesures prises ce lundi 28 mai 2018 constitue un motif d'espoir car ce sont des avancées inédites.

Les bourses sociales et allocations connaîtront une hausse et passeront, dès la rentrée 2018-2019, de 18.000 FCfa à 20.000 FCfa pour la demi-bourse, de 36.000 FCfa à 40.000 FCfa pour la bourse entière, de 60.000 FCfa à 65.000 FCfa pour la bourse de troisième cycle et de 60.000 FCfa à 100.000 FCfa pour l'aide sociale. En outre, une bourse d'accompagnement est envisagée pour éviter la perte de la bourse liée à l'allongement des études. L'augmentation des bourses aura un impact financier de 4 milliards de FCfa. En plus de ces augmentations, le chef de l'Etat a réaffirmé que toutes les dispositions seront prises pour un paiement des bourses au plus tard le 05 de chaque mois.

Dans le même ordre d'idées, le prix de la restauration va baisser dès le 1er juillet 2018, passant de 75 FCfa à 50 FCfa pour le petit-déjeuner et de 150 FCfa à 100 FCfa pour le déjeuner et le dîner. Ainsi, avec la baisse du coût du ticket de restauration conjuguée à l'augmentation des bourses et allocations, les conditions d'études de nos chers étudiants s'en trouveront améliorées.

Dans le lot des besoins des étudiants, figure en bonne place l'hébergement. Pour ce volet essentiel, le Président Macky Sall a décidé de l'augmentation des capacités d'accueil des différentes universités, avec 3.000 lits de plus pour le Coud, 1.000 lits pour l'université Assane Seck de Ziguinchor (Uasz), 2.000 lits pour l'université Gaston Berger de Saint-Louis (Ugb), 1.000 pour l'université Alioune Diop de Bambey (Uadb), 2.000 lits pour l'université Amadou Makhtar Mbow de Diamniadio (Uamm), 1.000 lits pour l'université de Thiès et 2.700 lits pour l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, Ussein (dont 1.000 pour le site de Kaolack, 1.000 pour le site de Fatick et 700 pour le site de Gossas).

Qui dit université, dit aussi besoins en infrastructures sportives et moyens logistiques. Le chef de l'Etat l'a compris en décidant de la construction et la réhabilitation des infrastructures sportives et d'une dotation de 30 bus, dont 6 pour l'Ucad, 3 pour l'Uadb, 2 pour l'Uasz, 2 pour Thiès, 1 pour l'Esp et 1 pour chacun des établissements de l'enseignement supérieur public du Sénégal. A cela il faut ajouter 5 ambulances neuves pour Bambey (2), Ziguinchor (1), Thiès (1) et Saint-Louis (1). Les Espaces numériques ouverts (Eno) seront finalisés ainsi que les différents chantiers en cours de construction.

Le renforcement du capital humain est, rappelons-le, l'axe 2 du Pse. Le chef de l'Etat accorde ainsi une place de choix à l'éducation et à la formation. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, sa vision d'une université au service des citoyens est matérialisé par son ministre en charge du secteur, Pr Mary Teuw Niane, à travers de nombreuses actions dont, entre-autres, un programme de 50 Eno, conception unique en Afrique, les Centre de recherche et d'essai (Cre), les Isep bien adaptés au contexte régional et qui fonctionnent selon une alternance salles de classe - lieu professionnel, la Cité du Savoir à Diamniadio sur un espace de 14 hectares, le projet un étudiant - un ordinateur qui profite déjà à 47.100 apprenants, le renforcement des blocs pédagogiques, la construction de nouveaux pavillons, l'installation effective des différents directeurs de Crous, la bourse automatique pour les bacheliers des séries en extinction (S1, S3, S5, T1 et T2), la gratuité des ordinateurs pour l'Uvs, l'augmentation du débit de la connexion dans les campus, la mise en application des 78 recommandations de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, la dématérialisation des inscriptions et des demandes de bourses.

En définitive, l'Etat sénégalais a consenti d'importants efforts dans l'enseignement supérieur avec 434 milliards investis en cinq ans, entre 2012 et 2017, soit 2,5 fois qu'en 52 ans, de 1960 à 2012. Ces efforts viennent d'être boostés par les décisions courageuses prises ce lundi 28 mai 2018 par le Président Macky Sall qui a fait tout son cursus dans l'université publique sénégalaise et qui a affirmé avec raison à l'endroit des étudiants : «Personne ne peut vous écouter mieux que moi. Personne ne peut vous entendre mieux que moi. Personne ne peut vous comprendre mieux que moi.» Chapeau au Président qui sait écouter et comprendre sa jeunesse. Puissent ces mesures apporter plus de stabilité dans l'espace universitaire, condition sine qua non d'une formation et d'une recherche de qualité. Puisse le duo Macky-Mary Teuw continuer à apporter de l'espoir à nos vaillants étudiants.

Par

Mamadou Moustapha FALL

Coordonnateur de la CRIC

Coordonnateur la FEER

départementale

De Tivaouane