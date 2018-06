Sénégal: Généralisation de la certification citoyenne - Les performances des collectivités territoriales de Kolda saluées

Les collectivités territoriales bénéficiaires du Programme généralisation de certification citoyenne ont enregistré de bons résultats en matière de participation. Elles doivent, cependant, fournir davantage d'efforts pour améliorer les autres indicateurs.

Le point focal de la zone sud du Programme généralisation de la certification citoyenne aux communes du Sénégal se félicite des résultats obtenus par les collectivités territoriales ciblées. Moudjibourahmane Baldé se réjouit de l'atteinte des objectifs globaux que ces communes s'étaient fixés, notamment la connaissance des rôles et missions de chaque acteur, et de leur engagement dans le processus de bonne gouvernance.

Sur les cinq indicateurs ciblés par ce programme, les collectivités territoriales bénéficiaires ont obtenu une note supérieure à la moyenne dans le domaine de la participation citoyenne. En revanche, pour ce qui concerne l'efficacité, l'équité et la transparence/obligation de rendre compte, les résultats sont plutôt mitigés et des efforts doivent être faits pour améliorer ces indicateurs qui continuent de tirer les performances globales de ces localités vers le bas. Ce programme, financé par l'Union européenne qui a accordé une subvention à l'Association des maires du Sénégal pour une durée de deux ans, et exécuté par le Forum civil.

Au total, 50 collectivités territoriales bénéficient de ce programme à travers le Sénégal dont 7 dans les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Il s'agit notamment de Dioulacolon, Diaobé-Kabendou, Médina Chérif, Sakar, Marsassoum, Djibydionne et Adéane. « Ce programme a pour ambition de renforcer la gouvernance dans les collectivités locales. Il a un volet qui s'appelle certification citoyenne qui est un paquet de formation de renforcement des capacités des élus locaux.

Dans une première partie, c'est d'abord, créer le comité local de certification citoyenne qui sera chargé d'évaluer la collectivité locale pour voir quels sont les points forts et les points faibles de la collectivité locale à travers un audit à blanc et ensuite, faire le suivi des indicateurs pour les améliorer avant l'audit final », déclare Moudjibourahmane Baldé. Il appelle les élus locaux à faire des efforts dans la gestion des affaires publiques, notamment en matière de comptabilité, de déclaration du patrimoine du maire, des procédures de passation des marchés et de l'affichage, entre autres.