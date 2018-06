Sénégal: Couverture de la coupe du monde - L'Etat accorde une subvention de 50 millions de FCfa à l'Anps

L'Etat du Sénégal, par le biais du ministère des Sports, a accordé, hier, un appui financier de 50 millions de FCfa à la presse sportive en prélude à la Coupe du monde. Un geste magnifié par le président de l'Association nationale de la presse (Anps).

Abdoulaye Thiam a rassuré que la presse fera son travail comme d'habitude avec professionnalisme et l'objectivité essentielle à la pratique journalistique. La cérémonie s'est déroulée hier dans les locaux du ministère, sous la présidence de son secrétaire général, Paul Dionne, et en présence de la directrice marketing de Orange, Awa Niang, du douzième « Gaïndé » et des supporters du comité « Allez Casa ». « C'est une bonne chose que l'Etat décide d'accompagner la presse sportive en vue d'une bonne couverture médiatique de la Coupe du monde », a réagi avec satisfaction, le président de l'Anps.

Abdoulaye Thiam a aussi souligné que ce geste des pouvoirs publics n'est pas une nouveauté. L'Etat, a-t-il laissé entendre, a toujours été présent aux côtés de la presse dans le cadre des grands événements sportifs. Tout en se réjouissant de ces appuis, le président de l'Anps a mis en avant le sens de la responsabilité et le professionnalisme de la presse. Selon lui, la presse fera son travail comme d'habitude avec l'objectivité essentielle à la pratique journalistique en ne se focalisant que sur les faits. Lors de cette cérémonie, Orange a également mis la main à la pâte au profit des supporters sénégalais.

La société de téléphonie mobile a octroyé 10 millions de FCfa au 12e « Gaïndé » et 5 millions FCfa au comité « Allez Casa ». Un geste apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. « C'est un acte fort symbolique qui traduit toute la confiance de Orange à l'endroit des supporters », a dit avec satisfaction le président du 12e « Gaïndé », Issa Laye Diop.

Il a appelé tous les citoyens sénégalais à participer à cet élan de solidarité afin de permettre à l'équipe nationale de réussir une belle coupe du monde en Russie. Le président du comité « Allez Casa », Malamine Tamba, s'est lui aussi réjoui de l'appui de la société de téléphonie mobile. Les supporters, s'est-il engagé, s'évertueront à jouer leur partition afin que Aliou Cissé et ses hommes aillent le plus loin possible dans cette coupe du monde Russie 2018.

Rappelant le compagnonnage de vingt ans entre sa structure et les supporters, la directrice marketing de Orange espère que cet appui permettra d'alléger les charges relatives au séjour en terre russe. Le secrétaire général Paul Dionne a, au nom du ministre des Sports, Matar Bâ, salué le geste de Orange, soulignant que cette société ne se limite pas à apporter un appui constant à toutes nos fédérations sportives, « car elle s'est également alignée sur les objectifs du Plan Sénégal émergent (Pse) ».

Paul Dionne a lancé un appel aux autres sociétés à s'inspirer de Orange, l'objectif ultime étant de pousser les Lions à la victoire finale.