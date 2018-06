Sénégal: Boucle du Boudhie - Bambaly réclame toujours le bitumage

C'est par la déclaration du membre du gouvernement que la vérité a jailli. Certaines personnes qui disaient que le bitumage était maintenu n'étaient pas sincères et des politiciens ont reçu une volée de bois vert. Les formes de lutte vont du sit-in devant les édifices administratifs à la marche, en attendant l'utilisation de l'arme la plus redouble, à savoir : la carte d'électeur pour la présidentielle de l'année prochaine. Toutefois, les populations espèrent que l'Etat reviendra à de meilleurs sentiments puisque que son intention est d'accélérer le développement du monde rural.

Le coordinateur de ladite organisation, Boubacar Camara, de rappeler le rôle important que joue cette localité dans l'essor du département de Sédhiou et par ricochet de la région. « Mais, jusque là, le Boudhié n'a rien bénéficié du Pudc, encore moins du Puma qui vient d'offrir deux ambulances médicalisées à la région médicale », constate-t-il. Une telle situation a surtout provoqué l'ire des habitants qui estiment que les nombreuses actions entreprises dans la région ne les concernent nullement. « Que l'Etat sache que nous sommes bien au Sénégal. Il ne faut pas qu'il pense qu'en faisant des investissements ici, il le fait en Guinée-Bissau », ironise A. Diémé. Aujourd'hui plus qu'hier, ces populations sont déterminées à user de tous les moyens pour que la boucle soit goudronnée.

Le ministre avait déclaré que « la boucle du Boudhié ne sera que réhabilitée avec cependant une technologie nouvelle qui lui donne la même qualité qu'une route bitumée ». Ces propos sont loin de rassurer les populations du Boudhié qui tiennent toujours au bitumage de la boucle comme décidé lors du conseil des ministres délocalisé tenu à Sédhiou il y a trois ans. Aussi celles-ci viennent-elles d'organiser une grande rencontre à Bambaly, sous l'égide du Mouvement pour le développement du Boudhié et du Djassing (Mdbd), pour dire non à la position de cette autorité.

