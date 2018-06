Congo-Brazzaville: Application - Le numérique pour lutter contre le paludisme

Jeune par son âge, grand par son art, le comédien et humoriste est congolais. Dans cinq ans, il se voit en… Plus »

Fongwama est la plate-forme congolaise de développement libre. Dès sa création, en juin 2015, elle s'est engagée à s'ouvrir à une nouvelle manière de réfléchir, de partager et surtout de mettre ses connaissances et ses compétences à la disposition des autres à travers le développement d'applications mobiles dans le domaine de la santé.

Au Congo, le paludisme est la cause de 60% de consultations et le gouvernement, avec l'aide de ses partenaires, ambitionne de l'éliminer d'ici à 2030. Dans le cadre de cette lutte, le gouvernement a décrété, il y a quelques années, la gratuité des soins du paludisme chez les enfants de 0 à 5 ans.

Créée par les membres de la plate-forme de création de contenu numérique Fongwama, l'application gratuite d'éducation sur le paludisme et d'incitation à la prise en charge médicale a pour objectif de délivrer un message simple et correct sur cette maladie au Congo. Aujourd'hui, ses concepteurs ont ajouté un annuaire des établissements de santé du pays, répartis par catégorie : pharmacie, centre de santé et laboratoire afin de faciliter l'accessibilité à l'information. Un quiz de détection des parasites pour tester ses connaissances sur le paludisme et pour comprendre le travail des techniciens de laboratoire qui diagnostiquent le paludisme.

L'application est capable de géolocaliser la pharmacie la plus immédiate pour un éventuel achat de médicaments. Elle renseigne également sur les méfaits et les autres notions du paludisme.

