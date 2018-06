Tunis — Le Conseiller auprès de la présidence du gouvernement chargé de la communication et de l'information, Mofdi Mseddi a annoncé vendredi soir sa démission.

« Cette démission intervient en réaction à une campagne « diabolique et attentatoire » menée contre ma personne et ma famille, allant jusqu'à déstabiliser ma vie professionnelle et privée », a-t-il déclaré à l'agence TAP.

Dans sa lettre de démission adressée au chef du gouvernement, Mofdi Mseddi a estimé que« cette campagne reflète en réalité l'effondrement des valeurs morales qui caractérise le climat politique dans le pays ».

« J'ai résisté avec beaucoup de patience et de courage à la vague d'allégations et de mensonges déferlée contre ma personne, juste par conviction que la politique adoptée par l'institution à laquelle j'appartiens avance sur la bonne voie et que l'aiguille de sa boussole tend constamment à faire prévaloir l'intérêt supérieur de la patrie, à sauver l'Etat de la déliquescence et à protéger le processus démocratique contre la récidive et les forces rétrogrades », a-t-il écrit dans sa lettre.

« Tenu par le devoir de réserve (... ), je m'abstiens aujourd'hui de révéler les parties qui s'acharnent contre ma personne et par voie de conséquence contre l'institution que j'ai eu l'honneur de servir », a-t-il encore écrit.

« Toutefois, je me réserve le droit de choisir le moment opportun pour dénoncer toutes ces parties et les réseaux d'intérêt qui les couvrent », a-t-il conclu.