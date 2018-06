Gabon: OGOOUE-LOLO - Le Rassemblement Héritage et Modernité occupe du terrain dans la province

C'est dans la poursuite de la série des installations que le parti Rassemblement Héritage et Modernité(RHM) s'est rendu dans la province de l'Ogooué-Lolo ce jeudi 31 mai pour mettre en place ses structures de base.

Une stratégie mise en place par cette formation politique de l'opposition, soutien de Jean Ping, pour occuper progressivement le terrain à la veille des législatives à venir. Ils ont débuté leur tournée par une série de causeries qui ont commencé dans le département de la Basse Lombo au village Ndjakela et se sont poursuivies dans le district de Ndangui dans le Département de Mulundu et la Commune de Lastourville.

Le Rassemblement Héritage et Modernité(RHM) fait preuve de pédagogie. Etre plus proche des populations pour expliquer sa démarche et sa vision politique. C'est le bien-fondé de sa tournée dans la province de l'Ogooué-Lolo depuis quelques jours déjà. Il faut édifier le peuple gabonais sur la vision politique du parti. Avec son président Alexandre Barro Chambrier(ABC), le RHM et son bureau exécutif occupent du terrain dans l'Ogooué-Lolo. Ils ont débuté leur périple dans le département de la Basse Lombo par les causeries dans le village Ndjakela.

Il était question pour le Président de présenter à cette frange de la population, la vision du parti et l'importance d'aller aux législatives à venir. Le président ABC a longuement expliqué, exposé les raisons pour lesquelles son parti ira aux élections. Il était également question pour ce leader politique de l'opposition, de dire qu'aller aux élections législatives « c'est non seulement confirmer que Jean Ping a été élu démocratiquement le 16 aout 2016, mais c'est aussi emprunter d'autres voies légales telles les législatives pour dégager ses usurpateurs ».

En retour, les populations de Ndjakela et celles du district de Ndangui n'ont pas manqué de dire au président, combien a été leur déception et le manque de sérieux des leaders de l'opposition. Ils sont indignés du fait que leur vote de 2016 ait été une fois de plus volé.

Par ailleurs, ils ont également soumis quelques doléances. Le président ABC a exhorté ses populations de se faire enrôler et soutenir les candidats qui sortiront de la coalition qui soutient Jean Ping. Il s'agit du RHM, Union Nationale, et Les Démocrates il a également rappeler aux populations de ses localités qu'il y a d'autres moyens légaux pour faire partir le pouvoir en place notamment, les législatives, dira ABC.