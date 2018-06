Gabon: Musique - Zaïko Langa Langa entre spectacle et œuvre de bienfaisance à Libreville

Dans le cadre de la quatrième édition du « Direct Vintage Event » qui aura lieu le 2 juin 2018 au chapiteau d'Angondjé, la capitale gabonaise reçoit le vétéran groupe congolais Zaïko Langa Langa qui soufflera sa cinquantième année d'existence en 2019. Pour cette édition, l'innovation dans ce rendez-vous dédié aux séniors pour mieux partager le souvenir, il est prévu un Grand bar digne d'un bal poussière. Une conférence de presse a été animée le 1 juin courant à cet effet.

Face à la presse, Edgar Yonkeu, le Directeur Direct Prod, promoteur du concept a déclaré que « C'est vraiment un honneur pour nous de recevoir Zaïko Langa Langa sur notre concept Direct Vintage Event, dont l'objectif est d'offrir l'opportunité aux fans des artistes ou groupes invités d'apprécier à nouveau les musiques qui les ont fait vibrer, il y a trente ans et plus ». D'où les précédentes présences entre autres à Libreville du groupe Kassav en mars 2014, Kool and The Gang en avril 2015. S'exprimant sur la longévité du groupe qui a aujourd'hui près de 50 ans aujourd'hui, Jossart N'Yoka Longo président de l'orchestre a signifié que « c'est d'abord l'amour que nous portons à ce groupe qui est comme un enfant pour nous. Parce que nous avons consenti des sacrifices au début de ce groupe. Et c'est par cet amour que nous portons à ce groupe, le travail et la discipline, l'autodiscipline de chacun de nous qui fait que Zaïko Langa Langa résiste jusqu'aujourd'hui ».

Pour la soirée, le président d'orchestre a signifié que les grands titres seront interprétés. Et parmi eux, on pourrait retrouver des titres tels que « Pauline » (1970), « Maman Siska » (2013), « Nippon Banzaï » (186), « Amoureux déçu » (1972), « Chouchouna » (1973), « Liwa Ya Somo » (1974), « Sentiment Awa » (1979), ou encore « Avis de recherche » (1995). « Et comme c'est un bar, il y a des titres qui seront joués à la demande. Comme on le dit souvent, vous désirs seront des ordres ». En marge de la conférence de presse, le comité d'organisation s'est rendu du côté de l'Hôpital régional de Melen, plus précisément, au Centre de Gériatrie pour faire un don aux personnes âgées qui y sont pensionnaires. Cet acte de solidarité a été rendu possible grâce à l'appui de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS).

Un geste salué par le centre, car il vient en appui aux efforts fournis par les gestionnaires de ce centre. Denrées alimentaires, congélateurs et bien d'autres produits pouvant soulager les pensionnaires.