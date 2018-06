Togo: Les Eperviers Espoirs éliminés !

Le malheur de Ouro Sama Hakim et coéquipiers a commencé dès la 6ème minute de jeu avec un but de Ludovic Blas en faveur de la France. Sur une balle, à lui, remise de la poitrine par Deminguet, il bat d'une volée en pleine lucarne le goal togolais Yorgan Agblémagnon. Alors que l'on s'attend à un réveil de la sélection togolaise, c'est un fait de jeu, le carton rouge d'Amévi Gadjabo, le 3ème du Togo dans la compétition (soit un à chaque match) qui viendra mettre à terre cette sélection. Evoluant à 10 après une demi-heure de jeu, les jeunes togolais encaisseront dès lors un deuxième but, œuvre de Bryan Lasme (39ème). Il était à la finition d'un beau mouvement collectif qu'il conclut avec une frappe en force, à bout portant.

