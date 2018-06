Madagascar: AG - Les discussions s'annoncent houleuses !

« Toujours garder la tête du classement et donner le meilleur de nous-mêmes », telles ont… Plus »

« Les recommandations de la FIFA avaient pour but de rétablir la confiance au sein du football malgache ,et de permettre la tenue d'élections apaisées et transparentes, la composition des commissions électorales ayant précisément un souci d'éviter une mise en cause ultérieure de la validité des élections à venir, nous nous attendons maintenant à ce que le comité exécutif de la FMF nomme des membres qui n'appartenaient pas aux commissions électorales en place, au moment de la mission conjointe FIFA/CAF », a martelé la lettre de la FIFA. La FIFA a attendu jusqu'au 23 mai une nouvelle liste de noms conformes aux exigences de la FIFA. La date de la tenue des élections et les conditions d'éligibilité seront également attendus. Cette dernière qui était l'une des raisons de la crise électorale au sein de la FMF.

Une AG qui fait suite aux recommandations de la FIFA après la visite de ses émissaires au pays. L'issue de cette AG est très attendue par les férus du ballon rond, surtout que la date du 3 juin a été le dead-line fixé par la FIFA pour l'organisation de toutes les élections. Un des points qui animera le débat sera sans doute la commission électorale. La composition et la nomination des membres de ladite commission ont été remises en cause par la FIFA.

