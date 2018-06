Madagascar: CCI Ivato - « Sakoroka général » entre politiciens

« Toujours garder la tête du classement et donner le meilleur de nous-mêmes », telles ont… Plus »

Les participants ont contesté la résolution de sortie de crise à la fin de la concertation par les organisateurs. Une résolution dénommée « Pacte de la refondation et de la réconciliation nationale », prévoyant notamment la mise en place d'une Institution appelée « Haute Autorité de la Refondation » (HAR) et l'organisation des « fihaonambem-paritra » qui précèdera un « fihaonambem-pirenena ». L'objectif serait d'impliquer toutes les forces vives de la Nation dans le processus de refondation du pays.

