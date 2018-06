Madagascar: Stylisme - « Pega », la première collection d'Ingrid !

Ingrid dévoilera « Pega », sa première collection, au Café de la Gare ce soir.

Passionnée ? Elle l'a toujours été par la mode. Si à l'époque de son adolescence, Ingrid Elisabeth Rasolonjarivo était uniquement une « suiveuse », aujourd'hui, elle a décidé de créer sa propre ligne de vêtements. Ce soir, la jeune styliste investit le Café de la Gare et y présentera sa première collection.

Chose promise, chose due ! Ce soir, Ingrid soumettra au regard critique du grand public, le fruit d'un travail acharné. Méconnue dans le monde stylistique de la Capitale, Ingrid ne tardera certainement plus à l'être. Pour la jeune femme, ce soir, c'est effectivement le grand soir. Ayant travaillé sur son projet depuis des mois, elle va enfin dévoiler au grand public ses créations, celles qui composeront sa ligne de vêtements : « Ing clothes ». La soirée de lancement sera à la fois musicale. Minah, l'étoile montante du word music sera de la partie pour mettre plus d'ambiance.

De « INGroods » à « ING Clothes ». Si Ingrid s'était lancée dans le monde du stylisme il y a deux ans, son style et le nom de sa marque auraient été très différents de l'actuel « Ing clothes ». Avant, elle n'avait pas encore acquis cette maturité qu'elle a aujourd'hui. « A cause de mon vécu et de mon parcours, je me suis peu à peu orientée vers une mode reflétant l'image d'une femme actuelle, plus classe, plus habillée, plus sobre et surtout plus soignée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, j'ai décidé d'adopter le slogan 'habillez-vous de telle sorte que les gens ne s'arrêtent pas à vos vêtements, mais voient vos qualités. Les gens nous jugent trop souvent par nos habits, les femmes en particulier. « Ing Clothes » donne ce petit coup de pouce aux femmes, de manière à ce qu'elles puissent s'affirmer ». « ING Clothes », pour l'instant c'est encore une marque méconnue mais ce n'est plus qu'une question de temps, ou plutôt d'heures, car le public va enfin avoir l'occasion d'apprécier sa première collection... ce soir, sur la scène du Café de la Gare Soarano, à partir de 19 heures !