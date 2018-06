Afrique Australe: Cosafa Cup - Moral au beau fixe pour les Barea face aux Sud-africains

Qu'il vente ou qu'il pleuve et quoiqu'il arrive, les Barea rentreront au pays la tête haute car Ando et ses amis, tout comme le nouveau coach Franklin Andriamanarivo, ont largement rempli leur contrat.

Et dans cet ordre d'idées, les Barea jouissent encore d'un large avantage avec la pression en moins.

Libérés, les Barea sont capables de créer la surprise dimanche face au Bafana Bafana, prédit le chef de la délégation malgache, Théo Rakotoarimino, présent dans la loge officielle aux côtés de Stuart Baxter, l'entraineur sud-africain qui savait déjà que ,Madagascar allait gagner et n'arrêtait pas de prendre des notes en vue du match de dimanche. On doute d'ailleurs qu'il va changer d'avis car, après avoir opté dans un premier temps pour l'équipe des moins de 23 ans, on ne lui en voudrait pas s'il va finalement prendre la sélection A, pour invoquer la préparation des éliminatoires de la CAN 2019.

Et il n'a pas tort puisque les Barea feraient un très bon sparring- partner capable de bousculer ses protégés.

Mais Bafana Bafana ou l'équipe U 23, les Barea sont prêts à aller jusqu'au bout car en évacuant la pression, ils sont capables de surprendre, surtout que les trois matches vont aider Franklin Andriamanarivo, Mamisoa Razafindrakoto et Nicolas Dupuis à trouver le onze de départ idéal.

La volonté de mieux faire est d'autant plus intense en sachant qu'en cas de victoire, les Barea affronteront le 6 juin dans le très beau stade Peter Mokaba, à Polokwane, le vainqueur entre le Zimbabwe et la Namibie qui n'ont qu'un seul match dans les jambes. Un handicap en fait et c'est tant mieux pour l'équipe malgache qui rêve logiquement d'une finale et des 50.000 dollars qui vont avec. Touchons du bois ( de rose) !