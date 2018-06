Madagascar: Mouvement « Fanoro » - La pétition sera reportée sine die !

« Toujours garder la tête du classement et donner le meilleur de nous-mêmes », telles ont… Plus »

Eclaircissements. Par conséquent, et toujours d'après les explications de Francis Turbo, la pétition qui devait avoir lieu hier et aujourd'hui pour la Capitale sera reportée sine die. « Nous allons déposer notre demande d'autorisation auprès de la CUA afin de nous conformer aux normes », poursuit-il. Se conformer aux normes, justement, pour éviter les critiques et les rumeurs que certains lancent déjà à l'endroit du mouvement « Fanoro : Tamabazotran'ny tsara ». Sur ce point, il met quelques points sur quelques « i » afin d'éviter ou de freiner la propagation des certaines incompréhensions lesquelles sont véhiculées intentionnellement. « Nous n'organisons pas cette pétition afin de revendiquer le départ du président Hery Rajaonarimampianina. Il faut que ce soit clair. Nous avons créé cette initiative pour que les citoyens conscients de tous les dysfonctionnements dans le pays, et qui veulent changer les choses se manifestent et prennent les choses en main », souligne-t-il.

Ce, pour éviter la répétition des crises politiques cycliques. Joint au téléphone sur ce malentendu, Francis Turbo a expliqué : « nous n'avons déposé l'autorisation que mercredi, soit deux jours avant. Mais au niveau de la CUA, l'on a affirmé que le personnel est en grève, donc, il n'y a personne qui pourrait s'occuper de notre demande d'autorisation. Néanmoins, je tiens à signaler que la Préfecture de police d'Antananarivo a d'ores et déjà donné son aval ». Concernant la Commune, on avait du mal à joindre les responsables par téléphone.

A titre de rappel, ce mouvement - conduit par la présidente du SMM (Syndicat des Magistrats de Madagascar) Fanirisoa Ernaivo, le défenseur de l'Environnement, Ndranto Razakamanarina, le pilote Rado Rabarilala, l'humoriste Francis Turbo et le directeur général de Scoop Digital Mamitiana Razafimandimby - avait prévu d'organiser une pétition consistant à éveiller les citoyens, à chercher une solution pérenne et durable aux problèmes chroniques de Madagascar.

