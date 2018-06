Tunisie: Des milliers de familles bientôt propriétaires

On se rappelle que le chef du gouvernement Youssef Chahed avait sillonné il y a quelques mois plusieurs quartiers populaires construits sur les domaines de l'Etat (notamment à Ben Arous et à l'Ariana), accompagné par Mabrouk Korchid.

Il avait alors promis de régulariser ces situations, afin que des milliers de familles intègrent le circuit économique, en retrouvant la possibilité de contracter des prêts, d'acheter ou de vendre.

Etrangers et propriété

Par ailleurs, et en réponse aux inquiétudes qui concernent l'éventualité de donner la possibilité aux étrangers de devenir propriétaires, Mabrouk Korchid a encore une nouvelle fois tenu à rassurer l'opinion publique : "Il n'y aura pas de cession de terres agricoles aux étrangers et c'est d'ailleurs interdit par la loi", précise le ministre. La cession de biens immobiliers aux étrangers concerne l'Algérie, la Libye et le Maroc, dans le cadre de conventions de d'établissement et d'installation des étrangers. Les opérations d'acquisition ne peuvent toutefois se faire qu'en devises et en aucun cas, la personne de nationalité étrangère ne peut prétendre à l'achat de logements sociaux.

Mabrouk Korchid a aussi indiqué que cette mesure visait à booster l'investissement et à redynamiser l'économie tunisienne, tout en mettant un point d'honneur à préserver les biens de l'Etat.

Instance vérité et dignité

Le ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires foncières a également tenu à préciser, lors de la conférence de presse, que la coopération avec l'Instance vérité et dignité a pris fin officiellement le jeudi 31 mai 2018, date à laquelle s'achève la mission de l'IVD. Il a assuré que le gouvernement d'union nationale, et contrairement à certaines déclarations, a tout fait pour faire aboutir la justice transitionnelle. Cependant, Mabrouk Korchid a réitéré son refus, et par-delà, le refus de l'Etat de "se contenter des miettes" selon la formule qu'il a utilisée. "Là aussi, c'est une question de dignité et nous refusons de brader la dignité du peuple tunisien", a-t-il martelé.