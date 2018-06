Tunisie: L'impératif de pallier les retards du transport aérien

Depuis la révolution, les yeux se rivent chaque saison estivale sur la performance de la saison touristique. Les attentats qui ont eu lieu en 2015 ont constitué le coup de grâce pour le secteur.

L'abandon des établissements hôteliers par les touristes a engendré la fermeture de 25% des hôtels en Tunisie. Ce qui a poussé tous les acteurs et les parties prenantes du secteur, notamment la Fédération tunisienne de l'hôtellerie (FTH) et le ministère du Tourisme, à repenser une stratégie pour la relance du secteur qui vit désormais de véritables difficultés.

Des offres de transport aérien

Cependant, depuis 3 ans, une sorte d'adaptation aux marchés local et algérien s'est imposée spontanément dans le secteur hôtelier. «Depuis plus de 3 ans, les hôtels ont adapté leurs services et offres suivant la demande de la clientèle tunisienne et celle algérienne qui ont les mêmes aspirations et exigences. Les horaires des petits-déjeuners et ceux des dîners ont changé. Les durées des buffets ont été étendues. Il y a eu, également, l'instauration de mini-clubs pour les enfants et de soirées d'animation familiales», a affirmé Mouna Ben Halima, présidente de la commission formation et communication au sein de la FTH, dans une déclaration à La Presse.

Même si les signes d'une éventuelle reprise du secteur ont été observés l'année dernière, la vigilance est, tout de même, de mise. Selon la fédération, on pourrait dépasser les résultats réalisés en 2014. Toutefois, elle met en garde contre la recrudescence des retards aériens qui peuvent compromettre la réussite de la saison touristique. «Les touristes européens représentent 30% du total des touristes, cette année. Ce pourcentage peut augmenter s'il y avait des offres promotionnelles spécifiques de transport aérien, en collaboration avec la compagnie Tunisair », a-t-elle ajouté.

Interrogée sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du livre blanc, Mouna Ben Halima a fait savoir que le dossier demeure en suspens. En dépit de la tenue du conseil ministériel restreint pour l'examen du dossier, la mise en exécution du livre est toujours bloquée. «C'est le ministère des Finances qui maintient le dossier en suspens. Le blocage de la mise en œuvre du livre blanc empêche la mise à niveau des hôtels et, par conséquent, tout le processus de relance du secteur», a-t-elle souligné.

Améliorer la qualité des services

En guise de préparatifs pour la saison touristique, Mouna Ben Halima a affirmé que la fédération a organisé plusieurs sessions de formation en qualité pour les personnels hôteliers, notamment les managers, et ce, pour améliorer les services dans les établissements hôteliers.

Aussi, a-t-elle précisé, que, récemment, une réunion avec les ministères du Commerce et du Tourisme s'est tenue afin d'identifier les besoins des hôteliers en quantité de viandes rouges et blanches, pour prévenir contre toute éventuelle pénurie en la matière, comme de coutume durant la saison estivale. En outre, elle a appelé la clientèle tunisienne à prendre l'habitude des réservations anticipées pour ne pas subir la hausse des tarifs et les coûts élevés inhérents aux réservations de dernière minute.