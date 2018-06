Algérie: Protection de l'enfance - Eddalia évoque une actualisation de la stratégie nationale

Boumerdès - La ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Ghania Eddalia, a indiqué, vendredi depuis Boumerdès, que son département œuvrait à l'actualisation de la stratégie nationale pour la protection et la promotion de l'enfant.

"L'actualisation de cette stratégie passe par la révision du cadre réglementaire régissant l'activité des établissement et centres d'accueil de la petite enfance (crèches et jardins d'enfants)", a précisé la ministre dans son allocution d'ouverture des festivités célébrant le Journée internationale de l'Enfance à la maison de la Culture "Rachid Mimouni" en présence des autorités locale, des représentants de la société civile, de plusieurs instances et d'un grand nombre d'enfants.

Cette mise à jour passe, également, par la reconsidération des méthodes de prise en charge de cette catégorie importante de la société et son unification dans le sens de la préservation de l'identité nationale, a-t-elle-ajouté.

Par ailleurs, Mme. Eddalia a fait savoir que les réformes engagées par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à travers la promulgation de la loi 15-12 du 15 juillet 2018 relative à la protection de l'Enfant étaient "en harmonie" avec la convention internationale des droits de l'enfant et renforcées par la révision de la constitution en 2016 notamment à travers l'article 72 stipulant que la famille, la société et l'Etat protègent les droits de l'enfant.

"Les autorités publiques, qui sont pleinement engagées à l'exécution de la convention internationale des droits de l'enfant, oeuvrent inlassablement à la promotion de l'enfant, à la lutte contre sa marginalisation, à lui assurer présence, participation et écoute pour le préserver contre toute exploitation ou atteinte physique ou morale et lui garantir ses droits légitimes".

En dépit de la concrétisation de la plupart des engagements et des importants acquis réalisés sur les plans législatif, social, réglementaire et économique au profit de l'enfance en Algérie, la ministre a exprimé la volonté des autorités publiques de réaliser davantage d'acquis dans le cadre du plan d'action du gouvernement, et en partenariat avec les organisations de l'ONU dans le but d'améliorer le niveau de prise en charge des enfants, des adolescents et des jeunes.

A cette occasion, Mme Eddalia a mis l'accent sur l'importance d'associer les enfants aux activités organisées dans divers domaines, politique, social, culturel, sportif et des loisirs, et d'être à leur écoute.

"Le bien-être de l'enfant est tributaire la consolidation des capacités de la famille, d'où l'importance de fournir à cette dernière les moyens d'autonomie", a indiqué la ministre, précisant qu'"il s'agit là de l'objectif visé par le programme du Gouvernement au titre d'une approche participative concrétisée par l'allocation forfaitaire de solidarité (AFS), destinée aux catégories vulnérables, qui permet aux bénéficiaires et leurs ayants droit de bénéficier d'une couverture sociale".

Des spectacles, des pièces de théâtre et un défilé de mode ont marqué la célébration de la Journée internationale de l'enfant qui a vu également la distribution de vêtements et de chaises roulantes au profit des enfants issus de Centres pour handicapés et de familles démunies.