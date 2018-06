Algérie: Hand/Coupe d'Algérie (messieurs) - L'ES Aïn-Touta bat le CRBB Arreridj (24-22) et décroche son 1er titre

Une personne a trouvé la mort et deux autres ont été grièvement blessées, dans un… Plus »

Sofiane Hiouani (Entraîneur en chef du CR Bordj Bou Arréridj): "Nous avons disputé cette finale avec un effectif réduit, ce qui s'est répercuté négativement sur notre rendement. C'est toujours difficile de perde une finale, mais nous acceptons la défaite en toute sportivité. Ce qui me fait le plus plaisir sur le plan personnel, c'est de voir de nouveaux clubs comme l'ES Aïn Touta animer une finale de coupe d'Algérie. Cela nous change un peu des habitués, et c'est une bonne chose pour le handball national".

-Hakim Medjahed (Entraîneur en chef de l'ES Aïn Touta): "C'est un sacre historique pour le club et je suis très heureux d'en faire partie. Après avoir sorti le GS Pétroliers en demi-finale, il était de notre devoir d'aller au bout. C'était une obligation, particulièrement envers ce merveilleux public, qui aujourd'hui encore est venu nombreux pour nous soutenir. Nous avons bien géré cette finale et je considère notre victoire amplement méritée"

