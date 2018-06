Togo: Défense - Formation d'un détachement togolais au mortier de 100 mm et à la " demande d'appui feux " par l'EFS

Créés le 1er août 2011, suite au traité signé entre la France et le Sénégal, les 350 éléments français au Sénégal constituent, à Dakar, un « pôle opérationnel de coopération » à vocation régionale, dont les principales missions consistent à assurer la défense et la sécurité des intérêts et des ressortissants français, d'appuyer nos déploiements opérationnels dans la région et de contribuer à la coopération opérationnelle régionale.

Le bilan de ces deux formations a été qualifié de "positif". Il a permis de combiner la formation des servants de mortiers et des unités ayant besoin de ces appuis. Les autorités ont insisté sur l'importance de la coopération avec la France et en particulier la coopération opérationnelle avec les EFS, compte tenu de l'attachement réciproque des deux pays.

Dans le même cadre de projection, le détachement d'instruction opérationnelle "demande d'appui feux" a permis aux chefs de section des unités appuyées d'appréhender les techniques de la demande d'appui feux et du réglage de tirs, en s'appuyant sur les bases de la topographie et du dialogue interarmes.

Le premier détachement concernait le mortier de 100 mm au profit de 31 stagiaires des sections d'appui d'unité d'infanterie des forces armées togolaises. Le second a vingt-six commandants d'unité, chefs de section ou adjoints de sections d'unités de mêlée. Et il avait pour objet la demande d'appui feux. Ces deux formations se sont déroulées au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix situé à Lomé.

