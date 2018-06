Cote d'Ivoire: Lutte contre la pauvreté - Près de 8000 personnes vulnérables ont bénéficié du projet Prise

Adama Bamba a expliqué que le projet a boosté les capacités des porteurs de projet locaux, soutenu les micro-projets, favorisé la réinsertion professionnelle et facilité l'accès des promoteurs aux marchés.

Financé à hauteur de 1 350 000 000 de Fcfa par le gouvernement japonais à travers la Banque mondiale, le Projet d'insertion socio-économique des populations vulnérables de l'Ouest de la Côte d'Ivoire (Prise) a permis à près de 8000 personnes issues de couches défavorisées d'avoir accès, au terme de sa mise en œuvre, à des financements pour mener des Activités génératrices de revenus (Agr).

Lundi, lors de l'atelier marquant la clôture de l'exercice du projet à l'hôtel Radisson Blu à Port-Bouët, le coordonnateur du Bureau de coordination des programmes emploi (Bcpe), Adama Bamba, a indiqué que le Prise a été lancé en 2014 dans les régions du Tonkpi, de Cavally, du Guémon et du Bafing.

« Il a permis de créer de meilleures conditions de vie et de développer la cohésion sociale dans les communautés bénéficiaires, ciblées en raison des violences qu'elles ont vécues lors de la décennie de crise qu'a connue la Côte d'Ivoire », a-t-il souligné.

Adama Bamba a expliqué que le projet a boosté les capacités des porteurs de projet locaux, soutenu les micro-projets, favorisé la réinsertion professionnelle et facilité l'accès des promoteurs aux marchés. « Prise s'est, dans le volet Agr, appuyé sur trois modèles d'intervention et de financement. A savoir, le semi-crédit remboursable à 50 %, la mise en place d'Associations villageoises d'épargne et de crédit (Avec) et l'octroi de subventions non-remboursables », a fait savoir le coordonnateur du Bcpe.

Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Emploi des jeunes et du Service civique, Sidi Touré, s'est félicité du bilan satisfaisant du Prise. Il a noté que 68 % des bénéficiaires sont des femmes.

« L'atelier-bilan de ce projet, qui se tient ce jour, a pour objectif de présenter aux partenaires techniques et financiers et aux bailleurs, les résultats obtenus et les leçons apprises du Prise. Puis de les sensibiliser aux perspectives en termes d'implémentation de cette approche dans d'autres régions », a signifié le ministre.