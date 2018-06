Cote d'Ivoire: Développement économique - Afreximbank organise sa première foire commerciale intra-africaine

Une personne identifiée, inscrite dans les registres de l'état civil et dans le fichier électoral… Plus »

Pour Sherine El Shorbagy, l'Égypte-ce pays a remporté l'appel d'offres pour l'organisation de l'Iatf- est déterminée à assurer le succès de l'édition 2018 et à faire en sorte qu'elle soit l'un des plus grands évènements majeurs dans le domaine du commerce.

Benedict Oramah a déclaré que la « Foire Commerciale Intra-Africaine », qui sera un événement biennal, devrait rassembler plus de 1000 exposants de toute l'Afrique et au-delà, et pourrait attirer plus de 70 000 visiteurs, générant plus de 70 milliards de dollars d'accords commerciaux.

Selon le président de la banque panafricaine, l'Iatf est organisée par son institution pour promouvoir et stimuler le commerce intra-africain et accompagner l'accord de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continental (Zlec), signé par 44 pays africains.

Selon le président de la banque panafricaine, l'Iatf est organisée par son institution pour promouvoir et stimuler le commerce intra-africain et accompagner l'accord de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continental (Zlec), signé par 44 pays africains.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.