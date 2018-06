Cote d'Ivoire: Haut-Sassandra - Développement et réhabilitation du réseau électrique dans la région

Un poste de transformation de 90kv en construction à Vavoua pour améliorer la fourniture de l'électricité

Depuis plus de six mois, la Cneec et la Sinomach, deux entreprises chinoises spécialisées en génie civil et en électricité sont en train d'aménager un espace de 5ha à Vavoua. Selon le directeur zone 3 du site, il s'agit de la construction d'un poste électrique de transformation de 90kv pour améliorer la fourniture de l'électricité sur les lignes de Daloa à Mankono et de Vavoua à Zuénoula.

En visite à Vavoua le vendredi dernier, le directeur zone 3, responsable de l'entreprise China National Electric Engineering Coopération (Cneec), a présenté ce projet. Il s'agit d'un projet en deux tranches.

La première durera trente mois et concernera les travaux de génie civil. Ainsi, les usagers de la voie principale Daloa-Vavoua ne cessent de découvrir les travaux de construction des bureaux et logements déjà achevés. Aujourd'hui, les techniciens et les autres employés sont à l'œuvre pour préparer l'espace où sera implanté principalement le poste électrique de transformation.

La deuxième tranche portera principalement sur les travaux d'électricité. Il s'agira, à Vavoua, de construire d'abord, le poste de transformation de 90kv. Ensuite suivra la construction des différentes lignes de basse tension pour alimenter les localités dudit département et celle des départements de Zuénoula, Séguéla, Mankono et Touba. Pour Ces localités, il sera question d'agrandir quatre anciens postes de transformation. Dans les autres départements, les entreprises vont réhabiliter les postes existant. L'objectif à terme est de fournir de l'électricité de qualité aux populations des départements cités

Liu Guanghui précise que les travaux électriques qui seront faits à Vavoua serviront à réhabiliter le réseau électrique.

La construction des lignes aura un impact socio-économique sur les populations rurales. Les entreprises ont décidé d'ouvrir toutes les pistes villageoises des localités que traversera cette ligne électrique. Cela permettra aux producteurs agricoles d'écouler facilement leur production au chef-lieu de département.