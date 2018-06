Cote d'Ivoire: Aboisso/Révision de la liste électorale - La Cei prône l'impartialité

Une personne identifiée, inscrite dans les registres de l'état civil et dans le fichier électoral… Plus »

Aussi a-t-elle demandé aux leaders d'opinions de procéder à une explication de proximité. Quant aux hommes politiques, elle les a enjoints de diffuser largement l'information auprès de leurs militants et sympathisants et surtout d'aider les jeunes à s'inscrire sur la liste électorale.

C'est pourquoi elle a indiqué qu'aucune procuration n'est autorisée au cours de cet enrôlement. Car la loi précise que la présence effective des requérants est obligatoire tant pour l'inscription sur la liste que pour le retrait de la carte d'électeurs. Elle a averti que tout agent d'un centre d'enrôlement fautif sera passible de poursuites judiciaires. Et d'ajouter que cela est valable pour les enrôlements hors délais et en dehors des centres officiels.

