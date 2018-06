Libye: Attaques d'extrémistes islamistes sur une base militaire de Haftar

Il a fallu l'intervention d'un Mig 23 de l'armée de Khalifa Haftar pour faire fuir les assaillants. Le porte-parole a indiqué que deux soldats sont portés disparus et quatre blessés ont été transportés au centre médical de Sebha. L'attaque était précédée d'une coupure de communication dans la ville de Sebha et aux alentours.

Depuis leur départ de Benghazi, les survivants de cette milice se sont réfugiés dans le désert. Leurs positions sont mobiles et ils se déplacent entre Syrte et Sebha. Systématiquement, ils attaquent les bases militaires au sud placées sous l'autorité des forces de Khalifa Haftar, ou alors le croissant pétrolier au centre, également sous l'autorité du maréchal.

Selon les déclarations de la brigade 116, force suppléante à l'Armée nationale libyenne de l'est et basée à Tamenhant, une milice islamiste extrémiste est derrière cette attaque; il s'agit des brigades de défense de Benghazi, qui ont été chassées de cette ville il y a un an.

Occupée par la brigade 116, une force suppléante de l'Armée nationale libyenne (ANL) autoproclamée par le maréchal Khalifa Haftar, cette base située dans le désert, au nord de la ville de Sebha était ciblée. L'attaque a duré plusieurs heures. Selon le porte-parole de la brigade 116, il y a eu quatre blessés et deux disparus dans les rangs de cette force. Ce responsable accuse des extrémistes et des mercenaires tchadiens d'être derrière l'offensive.

