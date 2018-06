Afrique: Sécurité - Accord de coopération entre le Tchad, le Soudan, la Libye et le Niger

Deux coordinations, l'une militaire et l'autre politique, ont été créées dans le cadre de cet accord. Le commandement sera rotatif et les Etats s'engagent aussi à coopérer dans le partage de renseignement.

« Le sud de la Libye est devenu, depuis la chute de Kadhafi, le lieu de tous les trafics et les bandits qui connaissent le terrain parviennent à passer d'un territoire à un autre. Il en est de même pour les trafiquants, et c'est ce que nous voulons combattre », explique un officiel tchadien.

C'est une initiative nouvelle, différente des autres et qui a des préoccupations essentiellement sécuritaires. Les quatre pays s'engagent dans cet accord à coopérer dans le partage d'informations et à autoriser les troupes de chaque Etat à user du droit de poursuite pour s'engager sur une certaine distance à l'intérieur du territoire de l'autre.

Les trois pays voisins du sud de la Libye sont préoccupés par leur sécurité. Le Niger, le Tchad et Soudan ont signé jeudi 31 mai à N'Djamena, avec leur voisin du Nord, un accord de coopération sécuritaire pour lutter contre le terrorisme et les trafics.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.