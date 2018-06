Mali: Adoption du projet de loi sur la réconciliation nationale

Mohamed El Moctar, ministre malien de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale explique l'esprit du texte qu'il va défendre devant les députés : « L'objectif global de notre pays est de ramener la sérénité, la stabilité, la cohésion sociale, et cela fait partie des instruments que nous pouvons mettre en place pour pouvoir tendre la main à nos frères, à tous ceux qui à un moment donné de leur vie ont dévié ou ont commis des infractions de complicité. »

Les articles 2 et 3 du texte parlent clairement d'exonération de poursuites pénales. Sur ce dernier point le projet de loi s'applique aux faits commis à partir de 2012, début du conflit dans le Nord, et pouvant être qualifiés de crimes ou délits punis par le Code pénal malien.

