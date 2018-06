Algérie: Volley/Coupe d'Algérie/NRBB Arréridj-GS Pétroliers - Le GSP en quête de rachat

Et de conclure: "On a décidé de jeter toutes nos forces dans cette finale afin de sauver notre saison vu que ça fait un bon bout de temps qu'on n'a gagné aucun titre".

Le GS Pétroliers, encore sous le choc de la perte du titre national dans les conditions citées ci-dessus, tentera de refaire surface et briguer un trophée qu'il n'a plus remporté depuis neuf ans.

En championnat, le NRBBA a réalisé il y a deux semaines un véritable exploit en arrachant une victoire spectaculaire devant le GSP que personne n'attendait. Menés par 2 sets à 0 et 23-22 lors du 3e set, les camarades d'Amine Oumessad réussiront alors un extraordinaire retournement de situation pour l'emporter 3 à 2 devant un adversaire médusé auquel manquait un cheveu pour gagner (3-0) et le rejoindre du coup en tête du classement.

A tout seigneur, tout honneur. Le club d'El-Bordj, qui détient le trophée depuis l'édition de 2014, cherche tout simplement à décrocher sa 8e coupe et la 5e de rang, alors que les Pétroliers n'ont plus goûté à ce plaisir depuis 2010 en battant justement le NRBBA (3-1). C'est le seul titre d'ailleurs du GSP depuis son passage sous "l'étendard pétrolier", alors que l'ex-MC Alger avait décroché dix coupes entre 1984 et 2007.

