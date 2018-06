Algérie: Volley/Coupe d'Algérie/NRBB Arréridj - "Remporter le doublé pour entrer dans l'histoire" (président)

Interrogé sur la préparation de la finale, Kharissat a avoué que son équipe avait rencontré quelques difficultés par rapport au mois sacré : "Il faut dire la vérité, ça n'a pas été facile car il y a eu plusieurs matchs au programme et il fallait préparer les joueurs moralement et physiquement.

"Comme je disais, un match de coupe reste différent de celui du championnat. Par exemple au cours de la saison, on s'est imposé facilement devant Chlef mais en coupe, nous avons trouvé beaucoup de difficultés et on a dû attendre le tie-break pour obtenir notre qualification en finale", a ajouté la même source.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.