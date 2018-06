Algérie: Ould Abbes - Les changements visent la restructuration du FLN

Un bilan, a-t-il dit, qui pousse, le FLN "à lancer un appel au Président Bouteflika à poursuivre ses réalisations et parachever son œuvre entamée il y a vingt ans", en assurant qu'il (le FLN) est toujours en attente de "la réponse et du feu vert du Président à notre sollicitation".

"Des assemblées générales de toutes les qasmas et mouhafadhas seront organisées d'ici fin août", a-t-il affirmé, non sans faire remarquer, au passage, qu'"il y en a qui n'ont pas tenu leurs réunions réglementaires depuis 2010". A cet effet, il a désigné le député Saïd Lakhdari, membre du nouveau Bureau Politique, pour mener cette mission.

S'exprimant lors d'une rencontre régionale regroupant les élus du parti des wilayas de Tizi Ouzou, Béjaia, Boumerdès et Bouira, Djamel Ould Abbes a souligné que le FLN, avec ses 164 sièges à l'assemblée nationale, 750 assemblées communales et 34 assemblées de wilaya "demeure la première force politique du pays".

