Algérie: Le GPL meilleure solution pour réduire les coûts des carburants (ministre)

ALGER-Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni a indiqué samedi à Alger que l'utilisation du Gaz de pétrole liquéfié (GPL) et du gaz naturel comprimé (GNC) demeurait la meilleure solution pour réduire l'utilisation et les coûts du carburant conventionnel.

Lors d'une intervention à l'occasion d'une rencontre placée sous le thème "les collectivités locales au cœur de la transition énergétique: défis et opportunités", lue en son nom par la secrétaire générale du ministère de l'Energie, M. Guitouni a affirmé que l'utilisation du GPL et du GNC comme carburant permettrait de réduire la lourde facture de consommation du carburant conventionnel, ajoutant que le gouvernement a consacré une importante subvention pour financer la conversion des véhicules publics et privés ainsi que les taxis, allant jusqu'à 50% du coût de l'opération.

L'Etat, poursuit le ministre, a accordé d'autres facilités pour promouvoir l'utilisation du GPL comme carburant dont le maintien du prix du GPL à 9 DA/litre et l'exonération des véhicules utilisant ce type de carburant de la vignette automobile.

Cette rencontre nationale s'inscrit dans le cadre du développement durable des collectivités locales et de la concrétisation sur le terrain de la coopération entre les secteurs de l'Energie et des Collectivités locales pour la mise en œuvre du programme de l'efficacité énergétique, a-t-il noté.

Dans le même sillage, M. Guitouni a souligné que la large coopération entre les deux secteurs permettra aux collectivités locales l'élaboration des plans d'efficacité énergétique et le développement durable et adaptés des objectifs nationaux visant la rationalisation de la consommation d'énergie, vu la part importante que représentent les factures de l'énergie dans les budgets des communes.

Consommation de l'électricité en nette croissance au niveau des communes

La facture d'électricité des communes ne cesse d'augmenter d'une année à une autre, a estimé le ministre, faisant état de la consommation de 4801 gigawatts en 2017, soit 8% de la consommation nationale s'élevant à 27 milliards DA, l'éclairage public représentant plus que la moitié de la consommation des communes en électricité.

"Nous devons améliorer la gestion de l'efficacité énergétique en économisant l'énergie, à travers l'utilisation de lampes économiques du type LED, soit assurer une consommation suffisante et efficace à moindres coûts, ce qui permettra aux collectivités locales de financer à l'avenir les projets locaux tels que l'installation d'un éclairage public fonctionnant aux énergies renouvelables, l'aménagement des routes et des quartiers ainsi que la prise en charge des écoles".

Le ministre a rappelé, par la même occasion, que le Gouvernement et sur instruction du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika a tracé un programme ambitieux visant à réaliser une économie en énergie atteignant 92 millions de tonnes équivalent pétrole fin 2030, ce qui permettra à l'Algérie, a-t-il dit, d'épargner une enveloppe de 42 milliards USD en réduisant 9% de la consommation de l'énergie, suite à la mise en oeuvre du programme national de l'efficacité énergétique dont peuvent bénéficier les collectivités locale à large échelle.

S'agissant du développement des énergies renouvelables, M. Guitouni a fait savoir que le programme national porte sur la production de 22.000 mégawatts à l'horizon 2030 dont près de 400 mégawatts ont été réalisés grâce à l'énergie solaire ayant permis au secteur d'acquérir l'expérience nécessaire.

Le secteur de l'énergie, poursuit le ministre, s'emploie à mettre en œuvre ce programme avec les moyens nationaux de réalisation, partant de l'architecture des projets à la fabrication des équipements, et ce pour réaliser l'intégration industrielle, en sus de la mobilisation des universités et des centres de recherches et en appelant les investisseurs à s'orienter vers la production d'appareils utilisant l'énergie solaire pour en diminuer les coûts.

Il a estimé que les collectivités locales, du fait de leur proximité des citoyens, sont habilitées à les informer de la politique énergétique nationale au niveau local, outre leur rôle important dans le développement du marché de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

Guitouni a rappelé, à ce titre, la signature d'une circulaire entre les ministères de l'Energie et de l'Intérieur qui constitue une feuille de route des mesures devant être prises par les collectivités locales pour limiter la consommation de l'énergie et introduire les énergies renouvelables.

Pour le ministre, le défi actuel consiste à associer les collectivités locales dans la dynamique de développement économique, en recourant aux programmes qui intègrent l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables comme moyen de développement, relevant que la position des collectivités les place au cœur de la transition énergétique, à travers l'introduction de l'énergie durable dans la vie quotidienne du citoyen, une démarche qui aura des effets positifs sur les plans socio-économique et environnemental.