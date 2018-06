Ile Maurice: Que sont-ils devenus ? Azize Asgarally - Le dramaturge profite de sa retraite politique

Plus tard, Azize Asgarally devient enseignant et se met à produire des oeuvres littéraires. Il écrit sa première pièce, Man in hiding, en 1958. Cet ouvrage sera suivi de plusieurs autres, notamment Ratsitatane en 1971, la première pièce théâtrale en kréol d'Azize Asgarally.

Le dramaturge Asgarally regrette de ne plus pouvoir écrire en raison de son état de santé. Cependant, il continue à observer le monde artistique et dit comprendre les difficultés auxquelles sont confrontés des artistes. «C'est dommage que les créateurs mauriciens ne reçoivent pas l'encouragement qu'ils méritent. Ailleurs, cela se passe autrement», laisse-t-il échapper.

Aujourd'hui, Azize Asgarally, qui a perdu son épouse il y a quelques années, vit seul auprès de sa fille à Péreybère, entouré de ses plantes d'intérieur. Il se plaît à profiter de sa retraite après une longue double carrière bien remplie. Il a été plusieurs fois élu député et a également connu beaucoup de succès sur le plan littéraire. L'ancien parlementaire a été un dramaturge prolifique, plusieurs fois récompensé. Il a une dizaine de pièces à son nom. Son oeuvre a fait l'objet d'un mémoire de maîtrise par un étudiant à l'université Paris III (Sorbonne Nouvelle) et a été incluse au programme d'études à l'université de Maurice.

Azize Asgarally est né le 22 avril 1933. Il est à l'école primaire quand éclate la deuxième guerre mondiale. Ainsi, enfant, il a connu ces années difficiles de guerre et d'après-guerre. Par la suite, il a été le témoin de grands moments de l'histoire du pays : les terribles cyclones Carol, Jenny, Gervaise, sans oublier celui de 1945, les élections décisives pour le pays, l'Indépendance, la République et tant d'autres événements.

À 85 ans, Azize Asgarally ne montre plus un grand intérêt pour la politique partisane. L'ex-parlementaire, qui est aussi écrivain, profite de sa retraite et prend plaisir à retrouver son univers littéraire.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.