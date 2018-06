Nigeria: Coupe du Monde 2018 - Rupture de stock des maillots du Nigeria

Inspiré du maillot qu'arborait la dream team du Nigeria (Okocha, Kanu, West, Yekini... ) lors de la Coupe du Monde 1994 aux Etats-Unis, l'édition 2018 avec des motifs chevrons noirs sur les manches et verts sur le torse, a séduit les fans de football dès sa révélation en février. Mais, pour beaucoup, la stratégie de Nike malgré l'engouement autour du produit n'a pas été forcément la meilleure. Les critiques pointent entre autres sa mise tardive sur le marché - à 15 jours de la compétition - et les prix pratiqués, 90 dollars. Les nombreux fabricants de contrefaçons vont se frotter les mains, de même que ceux qui auraient l'idée de revendre ces maillots collector sur les sites d'enchères en ligne.

Dévoilé en février, l'article a suscité une demande un peu trop importante, bien plus élevée que les prévisions commerciales de la marque américaine, révèle Quartz vendredi. Ainsi, quelques heures après le lancement de la vente, le maillot n'est déjà plus disponible sur le site. Le résultat de cet assaut sur les points de vente ne s'est pas fait attendre. « L'ensemble des trois jeux de maillots disponibles a été vendu. Aucun réassort n'est prévu pour le moment », a indiqué Nike Royaume Uni sur son compte Twitter officiel. Nike n'aurait en outre pas l'intention de renouveler son stock.

Aussitôt mis en rayon, aussitôt épuisé. Il n'a fallu que quelques heures aux supporters du Nigeria basés en Angleterre pour faire main basse sur les tenues vertes et blanches que porteront les Super Eagles à la Coupe du Monde en Russie, et en particulier le très réussi maillot « home », remettant au goût du jour la tenue qui vit le pays disputer sa première phase finale, en 1994 aux Etats-Unis.

