Tunisie: Coupe du Monde 2018 - Les 23 Aigles de Carthage pour la Russie

A l'issue de la rencontre amicale internationale face à la Turquie (2-2), nous connaissons désormais la liste officielle des 23 tunisiens qui iront disputer la Coupe du Monde 2018. Les 32 sélections qualifiées au Mondial doivent fournir à la FIFA la liste définitive le 4 juin, rappelle-t-on.

Nabil Maaloul a écarté six joueurs de sa première liste élargie annoncées le 14 mai: le gardien de but Moez Ben Cherifia (ES Tunis), les défenseurs Bilel Mohsni (Dundee United, Ecosse) et Khalil Chammam (ES Tunis), les milieux de terrain Mohamed Wael Larbi (Tours, France) et Karim Laribi (Cesena, Italie), et enfin l'attaquant Ahmed Akaichi (Al-Ittihad, Arabie Saoudite). Ce dernier avait vendu la mèche dans la journée via son compte Facebook. Le dernier match de préparation pour la la Coupe du Monde opposera les Aigles de Carthage à l'Espagne, le 9 juin contre à Krasnodar (Russie).

Les 23 Aigles de Carthage :

Gardiens de but : Aymen Mathlouthi (Al-Baten, Arabie Saoudite), Farouk Ben Mustapha (Al-Shabab, Arabie Saoudite), Moez Hassen (Châteauroux, France).

Défenseurs : Rami Bedoui (ES Sahel), Yohan Benalouane (Leicester City, Angleterre), Syam Ben Youssef (Kasimpasa, Turquie), Dylan Bronn (La Gantoise, Belgique), Oussama Haddadi (Dijon, France), Ali Maaloul (Al-Ahly, Egypte), Yassine Meriah (CS Sfaxien), Hamdi Nagguez (Zamalek, Egypte).

Milieux de terrain : Mohamed Amine Ben Amor (Al-Ahli SC, Arabie Saoudite), Saîf-Eddine Khaoui (Troyes, France), Ahmed Khalil (Club Africain), Ellyes Skhiri (Montpellier, France), Ferjani Sassi (Al-Nasr, Arabie Saoudite), Ghaylene Chaalali (ES Tunis).

Attaquants : Anice Badri (ES Tunis), Fakhreddine Ben Youssef (Al-Ittifaq, Arabie Saoudite), Naïm Sliti (Dijon, France), Bassem Srarfi (Nice, France), Wahbi Khazri (Rennes, France), Saber Khalifa (Club Africain).