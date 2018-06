Sénégal: Diourbel - La nuit du Leylatoul Khadry célébrée le 7 juin

La gouvernance de Diourbel a abrité, hier, le Conseil régional de développement (Crd) préparatoire de la célébration de la nuit bénie de Leylatoul Khadry ou nuit du destin. Le comité d'organisation, piloté par Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké « Gaindé Fatma », a reçu les engagements des chefs de services et l'assurance du gouverneur pour une bonne organisation de l'édition de cette année, prévue le 7 juin prochain à Touba.

Le comité d'organisation a passé en revue les besoins pour la bonne réussite de l'événement. Les principales doléances ont tourné autour de la fourniture correcte et régulière de l'eau et de l'électricité, de même que l'assainissement. Le gouverneur Mouhamadou Moustapha Ndao a rassuré le chef religieux et les différents intervenants membres du comité d'organisation. L'administration et la commune de Touba veilleront à « remplir convenablement leurs engagements ». « Nous avons pris bonne note des demandes dans les différents domaines et nous allons essayer de satisfaire ces demandes », a déclaré le gouverneur. La gendarmerie et la police ont promis un déploiement de leurs éléments jusque dans les cuisines aussi bien à Touba Mosquée chez Sokhna Bally Mbacké, aux Hlm, à la résidence Leylatoul Khadry, chez Serigne Mouhamadou Mahfouz. « Nous avons retenu donc en termes de sécurité, la gendarmerie, la police, les sapeurs-pompiers pour une bonne organisation au niveau des différents sites », a indiqué le gouverneur. Serigne Cheikh Abdou Lahad a fait savoir que l'édition de cette année va connaître un cachet particulier avec l'organisation mise en place par le khalife général Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Il est prévu, à partir du 24 mai dernier, huit conférences publiques sur différents thèmes.

Le chef religieux a auparavant dit sa satisfaction au vu des engagements pris par l'administration qui, par le passé, s'en était convenablement acquitté. Il en est de même pour les services de la commune de Touba Mosquée. Serigne Cheikh Abdou est revenu sur l'historique de la célébration du Leylatoul Khadry par Sokhna Maimouna Mbacké bint Khadim Rassoul, disparue en 1999, et les mérites que renferme la célébration de cette nuit pour la communauté musulmane.