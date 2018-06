Tunisie: La Turquie pour se rassurer

La Tunisie figure parmi les derniers pays à attendre la date du 4 juin pour communiquer la liste des 23 joueurs pour la phase finale de la Coupe du monde "Russie-2018".

Le sélectionneur Nabil Maâloul veut prendre tout son temps et peser aussi bien le pour que le contre d'un tel choix cornélien avant de rendre une liste qui fait d'ores et déjà des mécontents.

En effet, sur une présélection de 29 éléments, cinq joueurs -au lieu de six- seront écartés quand on connaît qu'en coachant le nom de quatre gardiens de but pour le dernier stage avant de rejoindre la Russie, le patron des Aigles de Carthage entend ménager la chèvre et le choux, c'es-à-dire inscrire le quota habituel et logique des gardiens (trois: Farouk Ben Mustapha, Moez Hassène et Moez Ben Cherifia), et en même temps récompenser le goal cadre, Aymen Balbouli (ou Mathlouthi) qui a fait tous les éliminatoires du Mondial, mais se trouve à 34 ans rattrapé par l'âge avancé et par l'inexorable déclin qui en découle.

Tout en étant éliminé de la liste des 23, l'ancien gardien de l'Etoile Sportive du Sahel, qui évolue désormais dans le modeste club d'Al Baten, relégué en D2 saoudienne, fera office d'accompagnateur de l'équipe nationale, et demeurera de la sorte au contact de ses coéquipiers.

Certes, cela fait compliqué et un peu tiré par les cheveux, mais c'est comme ça !

Ils sont donc actuellement 29 joueurs à suivre le stage de Lausanne, en Suisse. Mais un indice va rompre le secret: on annonce que la liste définitive des 23 mondialistes sera identique à celle des joueurs qui seront convoqués pour la rencontre amicale du vendredi 1er juin, à 18H15 GMT, au stade de Genève contre la Turquie, non qualifiée pour le 21e Mondial de l'histoire.

Au-delà des réactions de mauvaise humeur -ou même davantage- venant de la part des écartés de la dernière heure, et qui figurent parmi les joueurs suivants (Mohamed Wael Larbi, Karim Laâribi, Bilel Mohsni, Seifeddine Khaoui, Khelil Chammam, Ahmed Khelil, Rami Jeridi, Ghaylène Chaâlali et Ahmed Akaichi), les Aigles de Carthage vont chercher à conforter le capital-confiance emmagasiné suite à deux victoires (le 23 mars dernier à Radès 1-0 contre l'Iran, et le 27 mars à Nice 1-0 face au Costa Rica) et un nul flatteur (2-2),lundi 28 mai à Braga contre le Portugal.

Un absent de marque vendredi à Genève: Wahbi Khazri qui passe désormais pour le patron du Onze tunisien et sa figure la plus représentative. L'attaquant du Stade Rennais, qui poursuit la phase de réhabilitation physique sera toutefois fin prêt le 18 juin à 20H pour le baptême du feu de la Tunisie contre les Three Lions.

Khazri pourrait même signer son retour au dernier test précompétitif, le 9 juin à Moscou contre l'Espagne. Une répétition générale avant les retrouvailles face aux Anglais, après le fameux match de Marseille, remporté par les British (2-0) le 15 juin 1998 pour l'entrée en lice dans la Coupe du monde en France.