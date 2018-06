Ile Maurice: Formation via la réalité virtuelle - Flymates décolle

Flymates assistera au premier Sommet de l'aviation virtuelle et de la réalité augmentée qui se tiendra les 5 et 6 juin à Genève. L'Association internationale de transport aérien (IATA), les principaux acteurs de l'aviation et les experts de cette technologie innovante se sont donné rendez-vous en Suisse pour exposer leurs connaissances sur le sujet.

S'il se rend à ce sommet, c'est notamment parce que Flymates, centre de formation spécialisé dans les métiers de l'aviation, à Maurice, est le premier au monde à expérimenter le module RAMPVR. Celui-ci est la solution de formation à la réalité virtuelle «plug and play» de IATA pour les opérations au sol. RAMPVR combine des logiciels de réalité virtuelle de haut niveau avec la formation de IATA destinée aux professionnels des opérations au sol.

Le but est de renforcer les connaissances théoriques avec une formation pratique efficace dans un environnement réaliste, sans perturber les opérations sur la piste. En décembre dernier, une douzaine d'étudiants ont pu profiter de cette avancée technologique. Actuellement, une quarantaine d'étudiants en bénéficient.

Road show les 1er, 2 et 3 juin

Flymates a été le pionnier dans de nombreux aspects de la formation depuis sa création et a obtenu de multiples reconnaissances, notamment le premier prix du «Top Performing IATA Authorised Training Centre» pour la région Afrique et Moyen-Orient en 2017 et en 2018. Cette reconnaissance repose sur la performance réalisée par ce centre de formation, de par son approche professionnelle en matière de formation basée sur le programme agréé par l'IATA.

Créé en 2008, Flymates a formé un peu plus de 450 étudiants. Ces derniers ont été placés à Air Mauritius, Yu Lounge, ATOL, Emirates, Qatar Airways, Oman Air, Etihad Airlines et DNATA, parmi les recruteurs les plus populaires.

Le centre organise d'ailleurs un road show à Bagatelle, les 1er, 2 et 3 juin, pour faire découvrir les métiers et formations liés à l'aviation et au voyage.