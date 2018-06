Ile Maurice: Stop au trafic illicite de la cigarette

Maurice adopte le protocole pour l'élimination du commerce illicite des produits du tabac. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres, réuni vendredi 1er juin 2018. Considéré comme un problème d'ampleur mondiale, ce trafic a des conséquences inquiétantes car il rend l'ensemble de ces produits plus accessibles et plus abordables et représente d'importantes pertes de revenus pour les gouvernements.

L'élimination de toutes les formes de commerce illicite, particulièrement la contrebande et la fabrication illégale, est donc un aspect essentiel de la lutte antitabac. Les pays signataires sont en faveur de l'instauration d'un système mondial de suivi et de traçabilité, pour réduire le commerce illicite et, à terme, l'éradiquer.

La question de migration à l'étude

Le Conseil des ministres a aussi pris note de l'élaboration d'une politique sur la migration réalisée par une équipe d'experts dépêchée par l'Union européenne et l'International Centre for Migration Policy Development. Cette nouvelle stratégie selon le Conseil des ministres sera développée en fonction des impératifs économiques dans le cadre de la mondialisation et les défis à venir en prenant en considération l'aspect des droits de l'homme. Les experts devront aussi évaluer la situation des travailleurs étrangers et l'impact de la migration sur l'économie mauricienne.

Célébrer Madagascar

Les activités qui sont organisées dans le cadre de la Semaine malgache, du 1er au 10 juin, ont de surcroît été passées en revue par les ministres. La Semaine malgache s'insère dans le cadre du jubilé d'or de l'indépendance de Maurice. Ces activités comprennent :

Un festival culinaire malgache du 1er au 10 juin. Les Mauriciens pourront ainsi découvrir la richesse de la gastronomie de la Grande île ;

Une expo-vente au Trianon Shopping Park. Intitulée «Madagascar au Trianon», elle se tient du 2 au 10 juin ;

Un concert mettant en valeur la musique malgache par le groupe Randrangasy. Il aura lieu le 3 juin au Mahatma Gandhi Institute à Moka.

Monaco donne un coup de pouce à l'hôtellerie et à la restauration

Un Memorandum of Understanding 2018-2020 signé entre Maurice et la Principauté de Monaco pour un programme d'échange dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Le but est d'améliorer les compétences des jeunes dans ce secteur. Des stages sont prévus pour des étudiants au Lycée technique et hôtelier de Monaco.

Nouvelles réglementations en mer

Le Conseil des ministres a également examiné les recommandations découlant du Consultative Workshop organisé par la Tourism Authority avec les plaisanciers. Le but de cet atelier de travail était d'éliminer les mauvaises pratiques en mer pour la sécurité des Mauriciens et des touristes.

Les mesures prises sont :

Des points d'embarcation spécifiques pour les bateaux de plaisance ;

La promotion des activités nautiques (dolphin and whale watching) ;

Une delimitation du lagon.