Ile Maurice: Consommation - Les prix des grains secs en baisse

Il fait ressortir que si la roupie ne s'était pas autant dépréciée vis-à-vis du dollar, la diminution aurait été plus conséquente. «Il y a eu une baisse d'environ 20 % mais vu que nous achetons en dollars et que la roupie a déprécié, cette baisse est arrivée à 10 %», confie-t-il.

Altaas Damree, directeur de la compagnie Ashfaaq, confirme cette tendance, surtout au niveau de la lentille rouge et du dholl venant de l'Inde. Il explique que la chute de prix d'environ 10 % est due à une bonne production des pays exportateurs, en particulier l'Inde, la Chine, Madagascar et des pays du Moyen-Orient. Il ajoute que comme il y a beaucoup d'importateurs, il y a une compétition au niveau des prix.

Voilà une nouvelle qui réjouira les Mauriciens. Depuis quelques jours, on note une baisse des prix sur les grains secs, surtout le dholl, le gros pois, la lentille et le soja.

