Angola: La ligne de transport d'électricité Cabinda/Buco-Zau achevée en septembre

Le ministre a fait savoir que Buco Zau et Dinge continueraient à recevoir de l'énergie des groupes électrogènes jusqu'à l'achèvement du réseau de transport de Malembo pour les zones où des travaux avancés de construction de sous-stations visent à améliorer la distribution et la qualité du produit aux consommateurs.

«Pour le moment, les lignes Cabinda, Dinge et Buco-Zau sont déjà bien avancées, mais il y a un petit tronçon d'environ deux kilomètres qui nécessite l'installation de quelques tours et il s'agit d'une zone d'accès difficile, une zone marécageuse. Nous pensons que nous allons surmonter ce problème dans les deux ou trois prochains mois et nous aurons la ligne complétée qui facilitera le transport d'énergie aux communes de Dinge (Cacongo) et de la municipalité de Buco Zau», expliqué.

