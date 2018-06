Ile Maurice: Relations sexuelles avec mineure de 12 ans - Deux jeunes recouvrent la liberté provisoire

Deux jeunes font face à une accusation provisoire de «causing a child to be sexually abused» et «aiding and abetting the author of a crime» respectivement. Placés en état d'arrestation depuis la semaine dernière, ils ont pu recouvrer la liberté provisoire contre une caution de Rs 8 000 chacun le 31 mai.

Selon la victime, une collégienne âgée de 12 ans, elle se serait rendue en compagnie de son copain, après les heures de classe, chez l'ami de ce dernier. Elle allègue que c'est l'ami en question qui les aurait suggérés d'aller tout près d'un champ de canne pour avoir des relations sexuelles.

Toujours selon ses dires, elle se serait rendue sur le lieu pour être seule avec son copain. Elle avait par la suite porté plainte contre les deux, l'un pour avoir abusée sexuellement d'elle et l'autre pour avoir incité son ami à faire cela.

L'un des suspects a retenu les services de Me Yousuf Ali Azaree.