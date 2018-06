Ile Maurice: Un prof épinglé pour avoir téléchargé la photo d'un homme sans son consentement

L'habitant de Rivière-des-Anguilles avait, entre le 1er avril 2012 et le 9 avril de la même année, téléchargé la photo de la victime. Il avait aussi créé un profil sur le site molamour.mu alléguant qu'il a 98 ans, qu'il habite Vacoas et qu'il recherche une femme.

«Vous avez pris la photo d'une autre personne sans son consentement afin de berner des gens et vous vous attendiez à ce que cela ne cause aucun inconvénient à cette personne ? Je vous déclare coupable.» La magistrate Ramsoondar s'est montrée très critique envers l'accusé de 38 ans.

Il s'est fait passer pour un homme de 90 ans sur le site molamour.mu. Sauf qu'il a téléchargé la photo d'un dénommé Prahlad Ramdharee, pour la poster sur ce site, et cela, sans l'autorisation de ce dernier. Veekramsing Gopee, enseignant, a été reconnu coupable par la magistrate Niroshni Ramsoondar de la cour intermédiaire le 30 mai. Il répondait de 16 accusations formelles de «using an information and communication service device for purpose of causing inconvenience».

