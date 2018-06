Ile Maurice: Recherché pour avoir «arnaqué» deux femmes sur Facebook

Le suspect lui aurait demandé de lui envoyer sa carte bancaire. La jeune femme s'y étant pliée, il se serait servi de l'argent qu'il avait versé ainsi que celui de la victime. Néanmoins, il aurait promis de la rembourser en temps et lieu. Depuis, elle n'aurait plus de nouvelle de lui. L'enquête se poursuit.

L'individu lui aurait aussi dit qu'il n'était pas mauricien et qu'elle devait garder cet argent pour ses dépenses quand il viendrait à Maurice. Le «petit ami» lui aurait fait savoir que son compte bancaire à lui était bloqué et qu'il se trouvait à Dubai.

Chantale a relaté aux enquêteurs qu'elle a dit à son «petit ami» qu'elle n'avait pas les moyens de payer une telle somme. Ce dernier lui aurait indiqué de verser les Rs 17 000 quand même et qu'elle allait récupérer son argent grâce aux bijoux de valeur et l'argent que le colis contenait.

Il s'est présenté à elle comme une personne vivant à l'étranger sur Facebook. De cette façon, l'individu a fait croire à la femme qu'il l'aimait et qu'il voulait sortir avec elle. Mais la police a découvert le manège du suspect suivant la plainte déposée par cette habitante de Chemin-Grenier. Et mercredi, les limiers ont interpellé une femme, habitant Roche-Bois. Or, celle-ci serait aussi une victime de l'arnaque.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.