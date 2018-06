Sénégal: Kédougou - Un acteur local préconise "une solution globale" à la pénurie d'eau

Les autorités communales, interrogés à ce sujet, assure que cette question va bientôt relever d'un "mauvais souvenir grâce au ministère de l'Hydraulique qui a décaissé plus de 400 millions" de francs CFA pour venir à bout de cette crise de l'eau due selon elle au fait que la demande est plus forte que l'offre à Kédougou.

Dans cette perspective, "il faut favoriser le dialogue plutôt que de chercher à intimider et bâillonner", chacun devant "se sentir impliqué dans la recherche de solutions", tellement "nos femmes, nos sœurs et nos mamans sont éprouvées par la pénurie et le ramadan", a-t-il souligné

"Tout le monde court derrière une citerne toute la journée", indépendamment des appartenances politiques et religieuses des uns et des autres, ce problème touche "avec la même intensité" les habitants de Kédougou, a-t-il dit.

