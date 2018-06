Sénégal: Dak'art 2018 - Marième Diop Bâ dit avoir vécu "une belle aventure"

Elle a notamment évoqué les moments où les artistes se mettaient à monter leurs œuvres, une occasion d'échanger entre eux et avec les médiateurs culturels, les apprenants de l'Ecole des arts, l'Institut supérieur des arts, etc.

"L'engouement, l'intérêt suscités a été grand et remarqué. On a vu l'ancien Palais de Justice se remplir tous les jours les week-ends et pendant la semaine, car à partir de 16 heures, il y a une affluence au niveau des pavillons nationaux et dans les expositions +Off+", souligne la secrétaire générale.

Mais "le plus grand défi" était de pouvoir faire adhérer le plus grand nombre de Sénégalais à ce projet artistique de l'Etat du Sénégal mise en œuvre par le ministère de la Culture, a indiqué Marième Diop Bâ.

Selon elle, le secrétariat général du Dak'art se trouvait confronté à de nombreux défis, dont celui du "transport des œuvres" et de "l'appropriation par la population d'une manifestation culturelle de cette envergure, la plus grande du continent africain".

