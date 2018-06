Sénégal: Un workshop autour de l'œuvre de Hubert Fichte, à partir du 10 juin

Le professeur Maguèye Kassé souligne que l'Allemand Hubert Fichte était très critique à l'endroit de Henri Collomb, un psychiatre et médecin militaire français qui s'était installé dans les années 1960-1970 au Centre hospitalier de Fann et avait créé "L'école de Dakar ou Ecole de Fann", structure dans laquelle l'on expérimentait, à côté de la psychiatrie moderne, celle traditionnelle.

Cet atelier regroupera des psychanalystes et psychiatres, ainsi que deux membres de la Maison des cultures du monde en Allemagne, précise le professeur Maguèye Kassé, un des organisateurs de ce workshop qui va également enregistrer la participation du plasticien Abdoulaye Diallo et du photographe Boubacar Touré "Mandemory".

