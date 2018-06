Guinée: Massacre du 28 septembre - Dadis Camara et plusieurs autres officiers bientôt à la barre

Dans le but d'offrir la possibilité à ses millions de citoyens guinéens de se procurer des… Plus »

Les massacres du 28 septembre 2009, avaient enregistré plus de 150 morts, des corps disparus et des femmes ont été violées par des militaires.

Dans cette affaire, plus de 4OO victimes ont été entendus, nombreux d'entre elles n'ont pas manqué d'accuser certains officiers qui étaient des éléments du CNDD, le mouvement qui régnait au pouvoir à l'époque et des personnalités civiles d'être impliqués dans cette affaire.

Grace aux pressions des organisations nationales et internationales des droits de l'homme, des victimes des massacres et sous l'œil vigilant de la cour pénale internationale, ce dossier qui a longtemps duré dans les armoires de la justice guinéenne va enfin s'ouvrir.

