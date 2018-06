Guinée: Coupe de monde 2018 - StarTimes-Guinée au cœur de l'événement

Dans le but d'offrir la possibilité à ses millions de citoyens guinéens de se procurer des téléviseurs de dernière génération. La société de distribution et vendeur des décodeurs StarTimes met à la disposition de la population, des téléviseurs StarTimes avec décodeur incorporer à crédit pour permettre de regarder les matchs de la coupe du monde Russie 2018.

Pour faciliter l'accès à ce nouveau produit appelé « le crédit télé StarTimes », Star DTV (StarTimes) a signé un partenariat ce vendredi 1er juin 2018, avec les Caisses populaires d'épargne et de crédit Yètè Mali en vue de permettre aux nombreux membres de cette banque de micro finance de se doter des équipements de dernière génération dans le pays.

Cette nouvelle offre "le crédit télé StarTimes " est disponible dans toutes les Caisses de Yètè Mali et en 48h.

Dans son intervention le chargé du projet de yètè Mali Amadou Camara: « les conditions d'octroi de ces téléviseurs d'Ecran 24, 32, et 42, tous écran plat sont très simple. Il suffit d'être membre de Yètè Mali, payer les frais de dossier, disposer d'une garantie suffisante.

Le montant du prêt est fixé selon le type d'écran, la durée maximum du prêt est de 12 mois. Le taux d'intérêt est de 2% par mois et la durée du traitement est de trois jours. Tout citoyen qui a un compte domicilié à Yètè Mali peut prendre ces téléviseurs en prêt pour un délai de six (6) à douze (12) mois. Le client a la possibilité de choisir en fonction de ses moyens de payer le prix du téléviseur pendant 6 ou 12 mois », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, Maviatou Barry, Directeur de Marketing à StarTimes a parlé des prix et modalités de paiement du prêt.

Selon lui, les prix sont en fonction du type d'écran. Une Télé écran 24 est vendue à un million six cent cinquante mille francs guinéens (1.650.000GNF), si le client prend en prêt remboursable pendant 6 mois, vous payez 366.300 GNF pour le mois et 277.200 GNF par mois pour le reste des 5 mois. Pour une période de 12 mois, le client paie 242.550 GNF au mois et 153.450 GNF par mois pendant les 5 derniers mois.

« La Télé écran 32, se vend à deux millions trois cent mille francs Guinéens (2.300.000 GNF), pour un délai de remboursement de 6 mois, le client paie 510.600 GNF au compte du premier mois et 386.400 GNF par mois pour le reste. Pour un délai de 12 mois, le client paie 338.100 GNF pour le premier mois et 213.900 par mois pour le reste. La télé écran 42 se vend à trois millions neuf cent mille francs guinéens (3.900.000 GNF), pendant de délai de remboursement, le client paie 865.800 GNF le premier mois et 655.200 GNF par mois pour le reste. Pour 12 mois, il paie 573.300 GNF le premier mois et 362.700 GNF par mois pour le reste.

Chaque client qui prend des prêts aura non seulement le téléviseur et ses accessoires, mais il bénéficiera aussi d'une assistance d'une équipe technique de StarTimes pour leur installation sans aucun frais à sa charge et le client pourrait recevoir des images pendant les 72 heures.

Au terme de la cérémonie de signature du partenariat entre Star DTV (StarTimes) et la banque d'épargne Yètè Mali, cinq personnes ont pris en crédit cinq écran 42 pour un délai de remboursement de 6 à 12 mois. Ces écrans ont été remis au bénéficiaires par le Directrice générale de StarTimes », a conclu M. Barry